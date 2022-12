Santuario Loreto: lunedì il pellegrinaggio delle diocesi di Pesaro e Urbino

Lunedì 5 dicembre, per la Novena dell’Immacolata, saranno le diocesi di Pesaro e Urbino a recarsi in pellegrinaggio al Santuario di Loreto. Il programma prevede la recita del Santo Rosario in Basilica alle ore 16:15 e il canto delle litanie e la messa alle ore 17 presieduta da mons. Sandro Salvucci arcivescovo di Pesaro, e da mons. Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino. Il trasporto potrà avvenire solo con mezzi propri. La Novena sarà trasmessa in diretta su Telepace (Can. 76 su Veneto: Can 19 su Roma e provincia e App Telepace) e canali di streaming del Santuario (YouTube “Santa Casa Loreto” e sito internet www.santuarioloreto.va).