Diocesi: Assisi, il 6 dicembre conferenza sul disarmo nucleare

Il Comitato per una Civiltà dell’Amore e la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino promuovono il convegno “Il disarmo nucleare e il trattato ‘New Start’ tra Federazione Russa e Usa. La costruzione di una Via della Pace”. L’iniziativa si svolgerà martedì 6 dicembre dalle 15 alle 18 circa nella Sala della Spogliazione del palazzo vescovile, e in streaming sul sito www.diocesiassisi.it. “Siamo da sempre attenti a questo tema specifico inserito in quello più generale della pace – spiega il vescovo Domenico Sorrentino – e dallo storico incontro del 1986 è partito qui un percorso di dialogo e preghiera, chiamato appunto ‘Spirito di Assisi’, che si rivolge ai grandi della terra affinché si adoperino per mettere fine a guerre e povertà ma anche a tutti gli uomini di buona volontà perché, nella loro quotidianità, siamo davvero seminatori di pace”.

La giornata si apre alle 15 con i saluti di indirizzo di mons. Sorrentino e di fra’ Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi. Alle 15.20 l’introduzione del presidente Rotunno e successivamente le relazioni “La situazione attuale degli arsenali nucleari” della professoressa Barbara Gallo della Rete Pace e Disarmo, “Il Trattato New Start e la costruzione di una via per la pace nucleare” dell’ingegnere Raffaele Di Sapia, già esperto per il nucleare al ministero degli Affari Esteri, e “Il disarmo nucleare finora realizzato” dell’ingegner Massimo Sepielli, esperto nucleare del Comitato per una Civiltà dell’Amore. Modera il card. Silvano Tomasi. Alle 17 la tavola rotonda con i presidenti dei movimenti e organismi per il disarmo nucleare e alle 18 le conclusioni.