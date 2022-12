Gruppo europeo regolatori audiovisivo: Giacomo Lasorella è il neopresidente. Baggio (Aiart), “auspichiamo passi avanti nella tutela dei minori in rete”

“Attraverso una stretta cooperazione tra i regolatori nazionali di settore, l’Erga potrà fornire un rilevante contributo di idee e proposte in relazione alla tutela, nonché alla difesa di valori fondamentali per la democrazia come il pluralismo dell’informazione e dei media”. Lo ha detto Giacomo Lasorella, eletto per il 2023 alla presidenza del Gruppo europeo regolatori audiovisivo (Erga). “Anche in prospettiva di questo prezioso obiettivo – afferma Giovani Baggio, presidente dell’Aiart, rivolgendo al neoeletto gli auguri di un proficuo lavoro – ci auguriamo che con l’apporto di Lasorella si compiano passi significativi in riferimento alla tutela dei minori in rete: ambito in cui l’orizzonte sovranazionale è certamente necessario e urgente”. “Un lavoro sempre aperto – precisa l’associazione cittadini mediali- al confronto costruttivo con l’associazionismo e i cittadini, non riservato agli addetti ai lavori”.