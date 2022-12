Giornata del volontariato: Termoli, il 4 dicembre convegno promosso da Caritas e Csv Molise

(foto diocesi Termoli-Larino)

In occasione della Giornata internazionale del volontariato, è in programma per domenica 4 dicembre, alle ore 17 nell’auditorium Santa Maria degli Angeli a Termoli, un convegno dal titolo “Solidarietà attraverso il volontariato. Agire ora per il bene comune”, organizzato dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato del Molise. L’incontro è aperto a tutte le associazioni di volontariato del basso Molise, e intende delineare la complessità delle sfide che il volontariato si trova oggi a vivere, oltre che il suo contributo alla promozione del bene comune. Interverranno all’appuntamento moderato da Fabrizio Occhionero, mons. Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Angiolino Laviola, vicepresidente vicario del Csv Molise, e Giuseppe Dardes, formatore dell’associazione “L’aratro e la stella”, che rifletteranno sull’impegno di tanti volontari in Italia, che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo per rispondere alle emergenze sociali, relazionali, ambientali e di protezione civile dei territori.