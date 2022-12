A Sua immagine: nella puntata di oggi l’incontro con Clementino tra musica e fede. Domani focus sul cambiamento

Torna in onda oggi, A Sua immagine, su Rai Uno, alle 15.55. Lorena Bianchetti incontra Cristina Codicè. In un terribile incidente nell’autostrada A4 Venezia-Trieste il 7 ottobre scorso muoiono sette persone, tra cui due educatori e cinque donne e uomini down o con ritardi intellettivi. Cristina, mamma di Maria Aluigi, una delle vittime, racconta la storia della figlia che aveva conquistato l’autonomia, lavorava e viveva da sola. Era la terza di quattro figli. Non è stato facile per Cristina accettare la nascita di una bambina down, ma poi ha compreso che la sfida era nell’educazione. Maria cresce coltivando i suoi talenti, la musica, la recitazione, la danza scoprendo la bellezza di essere unica. La mamma Cristina da anni è impegnata con l’associazione Centro 21 e la cooperativa sociale Cuore 21 che permette a decine di famiglie di poter vivere con serenità circondati da una rete di affetto. I ragazzi e gli educatori morti nell’incidente facevano tutti parte dell’associazione. “Mi manca Maria e tutti, ma la fede mi dice che è arrivata a casa. Ne sono certa”.

Nell’ultima puntata de “Le Ragioni della Speranza” (Rai Uno), all’interno di un percorso dedicato alla musica e alla sua capacità di emozionare e far riflettere, mons. Dario Viganò incontra il rapper Clementino. L’artista racconta la sua infanzia trascorsa a Cimitile, conosciuta come la Pompei della cristianità, la formazione nell’Azione Cattolica, la famiglia da cui ha ereditato la passione per il palcoscenico, il successo ma anche le cadute e il buio. E ricorderà un incontro molto speciale, quello con Papa Francesco.

La puntata di domani, in onda dalle 10.30, sarà dedicata al cambiamento, tema della seconda domenica d’Avvento ispirato dalle parole di Giovanni Battista nel Vangelo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”. Lorena Bianchetti ne parlerà insieme ai suoi ospiti: Andrea Tornielli, giornalista e scrittore, Anna Pia Viola, teologa, e don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell’associazione Kayrós. I momenti di riflessione ruoteranno attorno a Giovanni Battista, una figura scomoda e controcorrente, che si scaglia contro il potere, facendo una coerente scelta di vita perché avverte i passi di un Dio in arrivo. Lo stesso accade a Luis di Milano che ha chiesto di essere battezzato dopo quattro anni trascorsi in carcere. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Sant’Antonio di Padova a Fulgenzio, a Lecce. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.