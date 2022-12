Natale: San Severo, torna dal 7 dicembre il Presepe vivente

Torna a San Severo (Foggia) il grande “Presepe vivente” allestito presso l’Istituto comprensivo paritario Suore Sacramentine. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, l’iniziativa natalizia viene riproposta dalla cooperativa romana Kairos, che gestisce la struttura scolastica dal 2020, con molte novità e due importanti appuntamenti. Domani 3 dicembre, in occasione dell’evento “Sabato di quartiere” con l’Open Day dell’Istituto situato in via San Marco Evangelista, nei locali interni verranno inaugurate e aperte alle famiglie in visita la “Casa di Babbo Natale” e la “Casa degli elfi”. Mercoledì 7, invece, negli spazi esterni si darà vita al “Presepe vivente”, che sarà animato per due serate da alunni e genitori dell’Istituto insieme ad alcune ditte artigianali e aziende del territorio. Sono stati invitati all’inaugurazione il vescovo di San Severo Giovanni Checchinato e il sindaco Francesco Miglio.

Oltre alla capanna con la Sacra Famiglia e ai tre Re Magi, nel “Presepe Vivente” saranno anche allestite le botteghe di personaggi tradizionali della rappresentazione della Natività. In altri stand sarà poi possibile acquistare alcuni prodotti enogastronomici. In programma anche una coreografia realizzata dagli allievi del corso di ballo del Campus invernale dell’Istituto e l’esibizione dei due cori “Bianche voci” e “Le piccole voci di Natale”, composti sempre dagli studenti.

Il “Presepe vivente” ha ricevuto il patrocinio dal comune di San Severo e potrà essere visitato mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, dalle ore 18:30 alle 22.