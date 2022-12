Educazione: Agesci e Save the Children insieme per favorire il protagonismo giovanile e il volontariato

L’Agesci, Associazione guide e scouts cattolici italiani, e Save the Children, organizzazione internazionale che lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, hanno siglato ieri un accordo di collaborazione. Lo scopo è “sviluppare una sinergia efficace fra le attività di Save the Children e le azioni di servizio operate localmente dai diversi gruppi Agesci”, spiega un comunicato. Le due realtà attraverso questo accordo prevedono varie attività congiunte e concrete: “laboratori, iniziative locali, corsi gratuiti di formazione e attività di servizio al territorio per i ragazzi e le ragazze e per i soci adulti dell’Agesci”. Inoltre, sempre rivolto ai ragazzi e alle ragazze, la possibilità di partecipare al programma “Volontari per l’educazione”, che ha come obiettivo il supporto scolastico online per le ragazze e i ragazzi a rischio di dispersione scolastica.