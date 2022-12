Rosario Livatino: diocesi Urbino, domani l’inaugurazione della mostra “Sub Tutela Dei”

Sabato 3 dicembre, alle 17, verrà inaugurata presso l’Oratorio di San Giuseppe la mostra Sub Tutela Dei in merito alla figura del beato martire Rosario Livatino. Parteciperà l’arcivescovo mons. Giovanni Tani e un curatore della mostra l’avvocato Carlo Tremolada.

La mostra è proposta dalla Confraternita di San Giovanni Battista e Sant’Antonio Abate in collaborazione con il Centro Culturale E. Mounier di Acqualagna e sarà visitabile dal 3 al 18 dicembre nei locali adiacenti l’oratorio di San Giovanni.