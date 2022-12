Don Milani: Firenze, si insedia il Comitato nazionale per il centenario della nascita

Martedì 6 dicembre 2022 si riunirà, alle 14.30, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (con ingresso da via Cavour 9) il Comitato nazionale per il Centenario della nascita di don Lorenzo Milani (1923-2023), nato per iniziativa della Fondazione don Lorenzo Milani, dell’istituzione don Milani di Vicchio e del gruppo don Milani di Calenzano. Il Comitato nazionale, presieduto da Rosy Bindi, indicata dalle tre istituzioni, si insedierà a Firenze nella giornata del 6. Saranno presenti i tre presidenti della Fondazione Agostino Burberi, dell’istituzione Leandro Lombardi e del gruppo di Calenzano Alessandro Santi.

Alle 17, sarà tenuta una conferenza stampa per illustrare le linee generali adottate dal Comitato. Sarà presente anche la consigliera della Città Metropolitana delegata alla Cultura Letizia Perini.