Azione cattolica: dal 9 all’11 dicembre Convegno nazionale degli educatori Acr tra Sacrofano e Roma

(foto Azione cattolica)

È in programma dal 9 all’11 dicembre il Convegno nazionale degli educatori dell’Acr-Azione cattolica dei ragazzi “Passare per crescere – I riti di passaggio nella vita dei ragazzi”, che si svolgerà in diversi momenti nella Fraterna Domus a Sacrofano, e nella Pontificia Università Lateranense a Roma. Saranno oltre 500 i partecipanti provenienti da tutte le diocesi d’Italia, che prenderanno parte ai 3 momenti di approfondimento tematico: Passare insieme: i passaggi e i riti vissuti insieme alla comunità; Passare per credere: i passaggi nella vita di fede dei ragazzi; Passare per crescere: i passaggi nella costruzione della propria identità. Il momento storico segnato dalla pandemia e l’attinenza al tema dei giochi di squadra, ambientazione che l’Acr ha scelto per accompagnare quest’anno il cammino di fede dei bambini e dei ragazzi, viene specificato nel comunicato che rende particolarmente importante questo convegno, per trattare i momenti di transito e di attraversamento di ragazze e ragazzi, aiutandoli ad affrontarli senza fuggire. Parteciperanno al convegno il card. Angelo De Donatis, vicario generale di Papa Francesco per la diocesi di Roma, don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore dell’Associazione Kayròs, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Ac, Andrea Porcalli, docente di pedagogia generale e sociale all’Università di Padova, Ignazio Punzi, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Associazione “L’Aratro e la Stella”, mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi e assistente ecclesiastico generale dell’Ac, Lucia Vantini, docente di filosofia e di teologia fondamentale. Coordinano i lavori, Annamaria Bongio e Maurizio Tibaldi, responsabile e vice responsabile nazionali dell’Acr, assieme a don Francesco Marrapodi, assistente centrale dell’Acr.