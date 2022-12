Diocesi: Viterbo, oggi l’ingresso del vescovo Piazza. In mattinata visita in santuario, incontro con i carcerati e con gli operatori pastorali

(Foto diocesi di Viterbo)

Giornata intensa per il nuovo vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, che nel pomeriggio farà ingresso in diocesi. La mattina è iniziata al santuario diocesano della Madonna della Quercia patrona della diocesi. Il vescovo si è fermato a lungo a pregare davanti la Madonna affidando la Chiesa diocesana. “Ho pregato e affidato alla nostra Mamma celeste la comunione sacerdotale e l’unità dei presbiteri e della nostra Chiesa”, ha affermato Piazza. Alle 10 ha raggiunto poi la casa circondariale, dove ha ricevuto il saluto del personale di polizia penitenziaria e amministrativo della struttura. Durante l’incontro ha donato alla direttrice del carcere di Viterbo un dono realizzato proprio dai detenuti del carcere di Carinola in Campania.

Al termine, prima di lasciare la struttura penitenziaria, ha salutato alcuni detenuti fermandosi a parlare con ciascuno. Dopo il carcere, il vescovo ha raggiunto Villa Rosa incontrando le suore ospedaliere e tutto il personale che opera all’interno della casa di cura.

Il vescovo – si legge in una nota della diocesi – ha chiesto di portarlo nel cuore, promettendo di portare tutti nel suo cuore e nelle sue preghiere. Alle 11.30 il vescovo ha raggiunto il santuario di Santa Rosa. Dopo la visita, la preghiera e la venerazione al corpo di Santa Rosa, il vescovo si è recato in basilica e ha incontrato i membri del Consultorio diocesano, la pastorale familiare e la pastorale giovanile diocesana.