Diocesi: Bologna, lunedì il card. Zuppi presiederà una messa per studenti, docenti e personale dell’Università

È in programma per lunedì 5 dicembre, a Bologna, la messa presieduta dl cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi e curata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale universitaria, per studenti, docenti e personale dell’Università. La messa verrà celebrata alle 19.15 nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano.

“Questo appuntamento – afferma don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale universitaria – rappresenta un momento nel quale è possibile riunire tutti quei percorsi ecclesiali, di Movimenti e Associazioni, che svolgono un servizio tra i giovani studenti. Il tempo di Avvento contribuisce anche a sollecitare una migliore comprensione della quotidianità per non cadere nell’affanno delle tante cose da fare, ma proseguire nell’impegno per tornare a crescere ogni giorno in umanità”.