Persone con disabilità: Comunità Papa Giovanni XXIII, il 5 dicembre un evento sul tema della vita affettiva e delle relazioni

“Io valgo … Io amo… l’amore e l’affetto nelle persone con disabilità” è il tema dell’evento online che la Comunità Papa Giovanni XXIII propone il 5 dicembre (ore 10), in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che, spiega un comunicato, “rischiano di trovarsi vittime di tabù o di falsi pudori, cui non riescono a ribellarsi”. Di qui l’incontro con l’obiettivo di approfondire tematiche inerenti la vita quotidiana delle persone con disabilità cognitiva, fisica, psichica. Destinatari le famiglie, ma anche i gestori dei servizi legati al welfare, che spesso si trovano impreparati nel dare risposte alle domande di relazione e di vita affettiva delle persone con disabilità. L’evento, si legge ancora nel comunicato, “affronterà il tema delle paure, delle incomprensioni, dei retaggi culturali da superare nel sostenere l’esperienza sessuale delle persone con disabilità. Verranno portate esperienza di fidanzamento, convivenza e matrimonio; la riflessione si allargherà al coinvolgimento delle figure genitoriali e dei servizi sociali territoriali”.

Condotto dal giornalista Andrea Sarubbi, vedrà la presenza di Elisabetta Cimatti, psicoterapeuta, sessuologa; Oscar Miotti, psicoterapeuta; Cecilia Sorpilli, educatrice; Giovanni Paolo Ramonda, presidente Comunità Papa Giovanni XXIII. Laura Miola, influencer, racconterà la sua storia personale di sposa e mamma. Spiegano gli organizzatori: “Esempi virtuosi di servizi territoriali particolarmente attenti alla tematica mostrano come sia possibile nella disabilità, avvicinandosi con delicatezza ed intelligenza, aiutare per persone a vivere l’amore, l’affetto, la dolcezza del rapporto di coppia, e anche il matrimonio”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Comunità Papa Giovanni XXIII e sulla webtv del sito www.apg23.org. In occasione della Giornata, la Comunità Papa Giovanni XXIII organizza eventi su tutto il territorio nazionale.