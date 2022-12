Romania: Infanzia missionaria, assemblea a Bucarest nell’aprile 2024. Don Blaj (Pom) al Sir, “segno di maturità per la Chiesa romena”

(Foto Pontificie opere missionarie Romania)

Sarà dal 7 all’11 aprile 2024, a Bucarest, la prossima assemblea europea della Conferenza dell’infanzia missionaria d’Europa (Cime). Lo ha stabilito il board della Cime, riunito questi giorni nella capitale della Romania presso la sede delle Pontificie opere missionarie (Pom) in Romania. Il tema dell’assemblea del 2024 sarà la cooperazione missionaria e i lavori si svolgeranno nel monastero dei Padri carmelitani scalzi di Snagov, vicino a Bucarest. Gli organizzatori aspettano circa 50 partecipanti da più di venti Paesi. Il programma tracciato questi giorni dal board Cime include la condivisione delle proprie esperienze da parte dei delegati nazionali, conferenze di carattere teologico-spirituale, con al centro la Santissima Trinità, workshop, discussioni in gruppi linguistici e condivisione dei risultati nella plenaria. Quella del 2024 è la prima assemblea europea della Cime che si svolge nell’Europa dell’est. “Il poter ospitare a Bucarest l’assemblea è un segno di maturità per la nostra Chiesa in Romania. Si tratta di un evento che evidenzia il carattere universale della Chiesa cattolica, che può dare un impulso missionario nel nostro Paese e motivare i sacerdoti e i vescovi della Romania a incoraggiare di più lo spirito missionario”, ha dichiarato al Sir don Eugen Blaj, direttore Pom Romania. L’assemblea Cime viene organizzata ogni due anni e all’incontro di Bucarest sono attesi i direttori nazionali delle Pom e i responsabili nazionali per l’Infanzia missionaria in Europa.