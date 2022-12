Diocesi: Aversa, ringraziamento al Papa per la nomina a vescovo di don Emilio Nappa, neo presidente Pom

“Il vescovo Angelo Spinillo, con i sacerdoti, i diaconi e tutto il popolo di Dio ringrazia il Santo Padre Francesco che, quale successore dell’Apostolo Pietro, accogliendo la generosa disponibilità al servizio della Chiesa e della Santa Sede, già fedelmente espressa dal confratello don Emilio Nappa, lo ha eletto all’episcopato, affidandogli il particolare servizio di Segretario del Dicastero per l’evangelizzazione, presidente delle Pontificie opere missionarie”. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Aversa. “In fraterna comunione la comunità ecclesiale di Aversa si unisce in preghiera e invoca lo Spirito Santo di Dio perché accompagni, guidi e sostenga il ministero a cui il nostro fratello Emilio sarà consacrato come vescovo della Chiesa universale. La coincidenza della sua elezione all’episcopato con il giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica di san Francesco Saverio è come un segno di grazia che ci invita ad affidare, nella preghiera, don Emilio al santo patrono delle missioni, e ancora alla testimonianza, all’insegnamento e alla preghiera di san Paolo, Apostolo delle genti, patrono della nostra diocesi”.