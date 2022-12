Diocesi: Ragusa, don Salvatore Puglisi chiamato a dirigere la Scuola di formazione alla vita cristiana

Il vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa si è recato ieri a Santa Croce Camerina per incontrare la comunità di San Giovanni Battista e comunicare i nuovi incarichi attribuiti a don Salvatore Puglisi, sino a ora parroco della stessa comunità. Don Salvatore Puglisi è stato infatti individuato come direttore della Scuola diocesana di formazione alla vita cristiana che prenderà il posto della Scuola di teologia di base. Don Puglisi, in particolare, curerà la preparazione e la formazione dell’equipe che guiderà la nascente Scuola diocesana di formazione alla vita cristiana.

Per dare continuità all’azione pastorale, il vescovo ha nominato il vicario parrocchiale don Pino Iacono amministratore parrocchiale. Al suo fianco ci sarà sempre fra’ Salvatore Frasca. Oltre alla Scuola diocesana di formazione alla vita cristiana, don Salvatore Puglisi seguirà anche la Fondazione San Giovanni Battista e la Caritas diocesana come assistente spirituale.