Natale: Caritas Roma, al via la campagna “La porta è sempre aperta”: 15 mila panettoni artigianali in cambio di un contributo

La Caritas di Roma promuove anche quest’anno la campagna di Natale “La porta è sempre aperta” che permette di offrire un contributo volontario in cambio di un piccolo panettone artigianale. Il ricavato raccolto permetterà di contribuire all’accoglienza, soprattutto nei mesi invernali, di persone senza dimora che hanno perso il proprio “tetto” e si sono ritrovate a vivere in strada. Anche per il 2022 l’iniziativa è stata resa possibile dalla consolidata collaborazione con il Gruppo Salcef, che ha sostenuto i costi, e con la Cna di Roma. Il gruppo industriale romano, che da più di 70 anni lavora nello sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, è un partner storico di Caritas e ha consolidato nel tempo la vicinanza e il supporto alle iniziative, dalla raccolta fondi a bordo dei treni Trenitalia alla solidarietà durante l’emergenza Covid-19. La lunga collaborazione tra la Cna di Roma e la Caritas ha consentito nuovamente di coniugare la maestria e la qualità degli artigiani panificatori dell’Associazione e la capacità della Caritas di realizzare opere a sostegno dei meno fortunati. L’Associazione Panificatori della Cna di Roma si farà promotrice dell’iniziativa, offrendo la possibilità di fare l’offerta e di ricevere i panettoni all’interno dei propri punti vendita.