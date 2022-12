Disabilità: Franchini (Cattolica), “dentro alla logica dei bisogni esistenziali la parola chiave è appartenenza”

“Questa giornata nasce alla luce della parola chiave dei diritti. Il riferimento è legato alla Convenzione Onu e alla sua applicazione nella legislazione degli Stati. I diritti sono una grandissima leva di cambiamento ma se ci fermiamo lì perdiamo la nostra caratteristica di comunità di cristiani”. Così Roberto Franchini, docente dell’università Cattolica, in occasione dell’incontro dal titolo “O tutti o nessuno!”, oggi pomeriggio per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. “L’ottica dei diritti va garantita ed è una leva di cambiamento – ribadisce -. Ma mi piace sottolineare che se ci sono dei diritti dall’altra parte ci sono altre persone chiamate a garantire quei diritti, è chiaro se separo i diritti dai doveri c’è chi è fragile e chi è sano”. Inoltre “la logica dei diritti standardizza – sottolinea il docente -. I diritti sono tutti uguali per cui se ci fermiamo al piano dei diritti rischiamo di omologare le risposte”. “Dentro alla logica dei bisogni esistenziali la parola chiave è appartenenza, un bisogno profondissimo. I diritti per loro natura non garantiscono l’appartenenza, la fraternità o la prossimità che sono su un altro piano più profondo. Sul terreno dell’appartenenza non c’è più un noi o un loro ma c’è un noi di uomini e donne in cammino che non hanno solo il diritto alla presenza. Una volta che sono presente nella comunità cristiana che cosa si gioca in profondità nella mia vita? Il bisogno – risponde – di appartenenza e la chiamata di tutti noi a esprimere la nostra vocazione, cioè rispondere alla nostra chiamata di cristiani che trovano nella comunità il compiersi e il proprio compito specifico. Facendo così troviamo una reciprocità di diritti e doveri sul piano giuridico. Tutti noi abbiamo il diritto di esserci e un dovere di rispondere alla propria vocazione e mentre lo facciamo non c’è qualcuno che garantisce un diritto. Il piano dell’appartenenza è reciproco: tutti abbiamo bisogno di appartenere e di rispondere alla chiamata”.