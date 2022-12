Progetto Policoro: Assisi, fino a domenica a Santa Maria degli Angeli il 42° Corso di formazione nazionale

Ha preso il via il 30 novembre ad Assisi- Santa Maria degli Angeli, alla presenza degli animatori di 160 diocesi italiane, il 42° Corso di formazione nazionale del Progetto Policoro (fino al 4 dicembre) che ha scelto come tema del 2023 il verbo “abitare”. “Aria di casa. ‘Dove dimori? Venite e vedrete’ (Gv 1,38-39)” il titolo del corso che si articola in due percorsi: primo, secondo e terzo anno, e terzo anno senior. Testimone dell’anno è la lucchese Maria Eletta Martini, donna tenace e intraprendente che ha saputo abitare il suo tempo e mettersi in gioco per il bene comune. Il 30 novembre, si legge in un comunicato diffuso oggi, ad aprire i lavori è stato don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali ed il lavoro della Cei, che dopo aver fatto una panoramica dell’andamento del Progetto sul territorio nazionale, ha ceduto la parola ad Ignazio Punzi. “Come abiti? Una casa, la tua casa, la casa di tutti” il tema del suo intervento. “La casa è dove sono riconosciuto e dove mi viene dato un nome. Solo quando c’è un’ospitalità dialogante ‐ ha detto Punzi ‐ siamo realmente a casa”. “E abitare è anche stare nel cuore dell’altro” ha aggiunto don Michele Birardi ricordando: “Abitare ci porta ad avere legami stretti e ad essere connessi con gli altri. Quando troviamo qualcuno che sa capirci impariamo ad abitare nel suo cuore: solo così saremo veramente a casa”. A conclusione della giornata: una novità, l’ingresso di Confartigianato tra le filiere; e un grande ritorno, la Tenda di Abramo.

Ieri, tra le altre cose, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, nella parrocchia Santa Maria degli Angeli e il mandato agli animatori di comunità I anno. Questa mattina lectio “Voce di uno che grida nel deserto (Gv 1,19-34)” di don Marco Pagniello, direttore Caritas italiana, e veglia in Porziuncola a cura di don Ivan Licinio. Domani mattina lectio “Dove Dimori? (Gv 1,35-51)” di don Bignami e domani sera mandato agli AdC III anno senior a cura di don Licinio. Domenica le conclusioni a cura di don Bignami.