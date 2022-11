Terzo settore: Forum, lunedì presentazione del Report “Cantieri Viceversa 2022”

È in programma per il pomeriggio di lunedì 21 novembre, a Roma, la presentazione del Report “Cantieri Viceversa 2022”. Il progetto è promosso dal Forum Terzo settore insieme al Forum Finanza sostenibile con l’obiettivo di promuovere il ruolo della finanza sostenibile nei processi di evoluzione del Terzo settore e una maggiore consapevolezza dell’importanza del valori che il Terzo settore rappresenta in termini di generatività sociale. La conferenza stampa sarà ospitata dalle 15 alle Industrie Fluviali in via del Porto Fluviale 35, a Roma, in occasione delle Settimane dell’Investimento sostenibile e responsabile (Sri). Anche la quarta edizione del Report di “Cantieri Viceversa 2022”, come nelle edizioni precedenti, conterrà una sintesi dei commenti, dei confronti e dell’esito di seminari e riunioni realizzati durante tutto l’anno. Il volume è pubblicato da Lupetti editore.