Diocesi: Chiavari, in serata a Sestri Levante “E tu per chi corri?” in occasione della Gmg

Alla vigilia della Giornata mondiale della gioventù, che si celebra domani a livello diocesano, ragazzi e giovani della diocesi di Chiavari si ritroveranno nella serata di oggi, sabato 19 novembre, a Sestri Levante per l’evento “E tu per chi corri?”. L’iniziativa, che prenderà il via alle 19.30 presso l’auditorium dell’Annunziata, prevede un’apericena, musica, testimonianze e confronto. Sarà anche presentata la proposta per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023). La serata proseguirà con la celebrazione della messa nella solennità di Cristo Re, presieduta dal vescovo Giampio Devasini nella chiesa di S. Antonio.