Diocesi: Gorizia, i giovani in festa assieme ai coetanei di Koper

Ritornano a Gorizia i momenti di incontro per i giovani dopo i 2 anni e mezzo di sospensione forzata. La prima occasione sarà la celebrazione diocesana della Giornata mondiale della gioventù che da due anni è stata spostata dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re.

Non solo i giovani della diocesi sono invitati a trovarsi insieme, ma viene proposto subito un esperimento di internazionalità in vista dell’incontro mondiale di Lisbona. Grazie alla collaborazione con la Chiesa di Koper-Capodistria, che si sta rafforzando in questo tempo grazie alla preparazione degli eventi legati a Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025, ci sarà un primo incontro transfrontaliero destinato in modo particolare ai giovani. Parteciperanno anche l’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, e il vescovo Jurij Bizjak di Koper-Capodistria.

Oggi, sabato 19 novembre l’appuntamento sarà per tutti alle 18.30 presso la piazza Transalpina a Gorizia. Ci si incontrerà coi giovani della diocesi di Koper che porteranno anche la croce della Gmg che sta girando per le chiese della Slovenia. A partire dal messaggio che papa Francesco ha scritto per questa giornata dal titolo “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) ci sarà un momento di confronto a piccoli gruppi mentre si cammina verso la concattedrale di Nova Gorica, dedicata al Divin Salvatore. Alle 20, si comincerà un momento di preghiera e di contemplazione della croce, guidata dai due vescovi, a base di canti e di ascolto della Parola: il racconto della visitazione sarà l’immagine che prepara alla Gmg, ma anche che introduce nel tempo di Avvento. Al termine della preghiera verranno date le informazioni necessarie per iscriversi alla Gmg di Lisbona nell’agosto 2023. Si concluderà con un momento di festa verso le 21.