Diocesi: Padova, lunedì la presentazione del progetto “Custodi di pace” contro ogni conflitto

La diocesi di Padova non si stanca di pregare per la pace nel mondo, in ogni situazione di conflitto, e di sollecitare le coscienze a maturare percorsi e stili di pace. All’inizio di un nuovo anno liturgico (la solennità di Cristo Re, domenica 20 novembre, conclude l’anno precedente) prende il via un progetto che è anche un percorso di pace che coinvolgerà l’intero territorio diocesano, che si farà “Custode” di questo bene così prezioso, la pace.

L’impegno della Chiesa di Padova e il progetto “Custodi di pace” verranno presentati lunedì 21 novembre, alle ore 12 nella Veranda dell’Episcopio, in Curia. Interverranno alla conferenza stampa il vescovo Claudio Cipolla; suor Francesca Fuirese, direttrice dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro; don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale e don Massimo Donà, arciprete di Fiesso d’Artico (Ve).