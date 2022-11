Diocesi: Chieti-Vasto, nel pomeriggio “Visitati, visitiamo!” in occasione della Gmg

Alla vigilia della Giornata mondiale della gioventù, che si celebra domani a livello diocesano, i giovani di Chieti-Vasto vivranno nel pomeriggio di oggi l’evento “Visitati, visitiamo!” che sarà ospitato dalle 16 presso l’Istituto di San Francesco a Vasto. “Alla luce del messaggio del Santo Padre, ci lasceremo accompagnare dalla Vergine Maria che, subito dopo l’annunciazione, ‘si alzò e andò in fretta’ (Lc 1,39) ad aiutare la cugina Elisabetta”, hanno spiegato nella lettera di invito don Nicola Florio, don Andrea Manzone e la Consulta diocesana di Pastorale giovanile. Il luogo dell’incontro non è stato scelto a caso: la preferenza è andata ad una realtà nella quale “ci si prende cura dei malati e tante sono le ‘visite’ di carità donate e ricevute”. Dopo un momento di accoglienza e di animazione, l’arcivescovo Bruno Forte presiederà la preghiera e affiderà il suo messaggio ai giovani; spazio poi alla testimonianza di un operatore sanitario e di un assistito. I giovani verranno poi invitati a raccontarsi, in piccoli gruppi, le proprie esperienze di “visitazione”. Infine partirà il corteo verso il pontile di Vasto Marina, per ricevere dall’arcivescovo il mandato per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023.