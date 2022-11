Diocesi: Caritas Cagliari, il 21 novembre si presenta il Patto “Insieme per crescere” con azioni di sostegno imprenditoriale

Sarà firmato lunedì 21 novembre, alle 9.45, nel Seminario arcivescovile di Cagliari, il Patto “Insieme per crescere. Azioni di sostegno imprenditoriale in territori ad elevata marginalità socio-economica”, nell’ambito del progetto portato avanti da tempo dalla diocesi di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana e l’impresa sociale Lavoro Insieme nei territori del Gerrei.

Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto dalla stessa diocesi, dalla Caritas diocesana, dall’impresa sociale Lavoro Insieme, dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, da imprese del territorio e da partner istituzionali; ha l’obiettivo di rafforzare e formalizzare l’impegno portato avanti grazie a una rete già attiva da anni, che mira a stimolare percorsi virtuosi alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, per promuovere uno sviluppo capace di rispondere alle esigenze dei territori coinvolti, valorizzando le produzioni tipiche locali e coniugando sostenibilità economica, impegno sociale e cura del Creato.

Saranno presenti lunedì mattina, oltre all’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, i rappresentanti della Caritas diocesana, dell’impresa sociale Lavoro Insieme, della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, i sindaci, i parroci, le imprese e le realtà partner che già collaborano nel progetto e hanno manifestato l’intenzione di aderire al Protocollo.