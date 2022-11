Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani il racconto dei 50 anni di Avsi

Sulla Via di Damasco racconta i 50 anni di Avsi. Anni ricordati, domenica 20 novembre, alle 7.30, su Rai Tre, come i capitoli di una storia iniziata da un gruppo di amici che decide di portare aiuti in Africa e che oggi coinvolge migliaia di volontari in 38 Paesi del mondo.

Aiutare le persone a camminare da soli, anche in condizioni estreme, è la missione dell’Avsi. Ospite del programma di Vito Sidoti, Maria Laura Conte, direttore della comunicazione di Avsi, che traccerà un bilancio di questi primi 50 anni di passione e solidarietà nei diversi e travagliati scenari del mondo dove ha messo piede la speranza. Il primo capitolo di questa storia di umanità, ha un volto ed un nome: Rose Busingye, responsabile del Meeting Point International di Kampala. Racconterà qual è la vera medicina per guarire dalla disperazione donne malate di Aids. Come pure, inizia dal nome il riscatto delle persone che entrano nelle Apac brasiliane, come dirà Valdeci Antonio Ferreira, che sta sfidando con l’amore uno dei sistemi carcerari più brutali al mondo. Prima di chiudere con Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi, una pagina dedicata anche all’impegno dell’organizzazione sul fronte della povertà e dell’educazione, in Equador, Iraq e Centro America. “Con il nostro lavoro – dice Maria Laura Conte – si coglie quanto la storia dell’umanità sia governata da un mistero che ha il suo fascino, tutto da indagare”.