Informazione: Ucsi Piemonte, il 25 novembre ad Alessandria “Da grande farò il giornalista” per parlare delle difficoltà di chi si avvicina alla professione

“Da grande farò il giornalista”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 25 novembre, ad Alessandria, per iniziativa di Ucsi Piemonte, in collaborazione con Ordine dei giornalisti del Piemonte, Federazione italiana settimanali cattolici-Delegazione del Piemonte e Associazione Stampa Subalpina. L’iniziativa, ospitata dalle 9.30 presso l’oratorio della parrocchia San Michele Arcangelo di via Remotti 43 a San Michele, sarà l’occasione per riflettere sulle difficoltà di accesso al giornalismo tra “precariato a tempo indeterminato” e compensi ridotti. Una situazione, scrive l’Ucsi Piemonte in una nota, che genera “frustrazione e difficoltà” che “rischiano di scoraggiare ogni velleità di affrontare il percorso per diventare giornalisti. Come uscirne? La strada è quella della formazione”. “Che significa – viene rilevato – approfondire le proprie motivazioni, disporre di un’adeguata ‘cassetta degli attrezzi’ per scrivere, comunicare, informare, raccontare; e conoscere la segnaletica, i semafori verdi e rossi che si incontrano lungo la strada, ovvero le regole deontologiche della professione. Ma non basta, perché occorre creare, trovare, inventare nuovi sbocchi per riuscire a fare il mestiere di giornalista in uno scenario solo apparentemente proibitivo”. All’incontro interverranno Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, Gianfranco Quaglia, presidente del Consiglio di disciplina dell’Odg Piemonte e delegato interregionale della Fisc, Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Ucsi, Alessandro Banfi, già direttore di Tgcom24, autore e conduttore televisivo, Alberto Chiara, caporedattore e responsabile Desk Chiesa di Famiglia Cristiana, Silvano Esposito, presidente dell’Associazione Stampa Subalpina, Bruno Andolfatto, redattore de La Valsusa e vicepresidente dell’Ucsi Piemonte, Alessandro Ginotta, comunicatore, blogger e podcaster e presidente dell’Ucsi Piemonte. Al termine dell’incontro don Fabrizio Casazza, consulente ecclesiastico regionale dell’Ucsi, celebrerà una messa aperta a tutti coloro che desiderano parteciparvi.