Diocesi: Bologna, stasera il card. Zuppi presiede la veglia in occasione della Gmg

Alla vigilia della Giornata mondiale della gioventù, che si celebra domani a livello diocesano, questa sera alle 21 nella palestra di Villa Pallavicini il cardinale arcivescovo di Bologna presiederà una veglia, con un momento di testimonianza e preghiera proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile.

“L’appuntamento di quest’anno – afferma don Giovanni Mazzanti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile – diviene il lancio del cammino per la Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona nell’agosto del prossimo anno. In un tempo nel quale, a causa di tante difficoltà globali siamo tentati di perdere la speranza, il Papa ci ha invitati a prendere esempio da Maria che, raggiunta dall’Annuncio dell’Angelo, percepisce la responsabilità di non rimanere a coltivare le sue preoccupazioni e i suoi dubbi, ma si alza e si mette in strada per portare aiuto, vicinanza e sostegno alla cugina Elisabetta”.