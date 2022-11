Integrazione: Cies onlus, domani la prima esibizione dal vivo della MaTeMusik Band & Crew “per non arrenderci all’isolamento”

Dodici anni di attività e di accoglienza di sogni e sognatori raccontati nella loro prima esibizione dal vivo: sono i ragazzi della MaTeMusik Band & Crew, il gruppo musicale romano, composto da oltre 20 ragazze e ragazzi, che nasce all’interno di MaTeMù, lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte del Municipio Roma I Centro creato e gestito dal Cies, l’Onlus che da 40 anni opera per costruire processi di sviluppo sostenibili, basati sulla pace, sul rispetto dei diritti umani e sulla democrazia e il dialogo tra culture e religioni diverse. Lo scorso 11 novembre la band giovanile ha pubblicato il suo primo disco intitolato “Come te”, nato nel 2021, in piena pandemia: “Abbiamo scelto di realizzare un sogno che avevamo ‘nel cassetto’ da tanto tempo – spiega la band –. Provare a cambiare musica, non arrendersi alle paure, alle incertezze e alle tendenze all’isolamento di tantissimi giovani e realizzare il primo album. Il sogno, adesso, è diventato realtà. Per noi la musica è tutto. È espressione. È riscatto. È la vita”. La MaTeMusik Band & Crew si esibirà dal vivo domenica 20 novembre, a Roma, all’Angelo Mai (viale delle Terme di Caracalla, 55). “Siamo una band romana – dice Adriano Rossi, coordinatore di MaTeMù – nata tra le strade intorno alla stazione Termini. Veniamo da tutto il mondo, ma abbiamo le stesse cose urgenti da dire. In 12 anni di vita abbiamo visto passare e realizzato sogni di ogni tipo. Il primo album e il concerto sono tra i sogni più belli e significativi per tutti noi. Il disco attraversa stili, passa attraverso mani e cuori di artisti, educatori, educatrici, ragazzi e ragazze e prenderà forma ‘live’ per la prima volta il 20 novembre”. Il cd è prodotto dal Cies Onlus e co-prodotto dalle famiglie Mresca e Donzelli, ed è stato realizzato grazie all’appoggio di Fondazione Alta Mane Italia e del Municipio Roma I Centro.