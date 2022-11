Diocesi: Pavia, domani la Giornata del Seminario e la celebrazione della Gmg

Com’è ormai abitudine nella solennità di Cristo Re, che ricorre domani, domenica 20 novembre, in tutte le parrocchie della diocesi di Pavia si celebrerà la Giornata del Seminario, momento di sensibilizzazione, di preghiera e di raccolta fondi a sostegno del Seminario diocesano. Da due anni, nello stesso giorno, si inserisce anche la Giornata mondiale della Gioventù celebrata a livello diocesano. “L’occasione di domenica 20 novembre – spiega una nota della diocesi – farà da sfondo anche ad un altro momento di preghiera e di festa, tradizionale per la diocesi di Pavia: il 30 novembre, infatti, cadrà la solennità di Sant’Andrea, patrono del Seminario vescovile, giornata in cui annualmente si organizza un momento di ritrovo; in questo caso, il vescovo, mons. Sanguineti, celebrerà una santa messa nella cappella del Seminario alle ore 10.30, cui seguirà il consueto momento di condivisione”. Nell’occasione la diocesi di Pavia e la comunità del Seminario festeggeranno don Paolo Pernechele per i 50 anni di sacerdozio e i sacerdoti novelli, don Riccardo Cambisio e don Daniele Sacchi. A seguire una piccola conversazione di storia locale: “I santi Andrea e Siro fra tradizione devozione”.

Per quanto riguarda la Gmg, l’appuntamento di quest’anno è proiettato all’appuntamento di Lisbona in Portogallo, dove dal 1° al 6 agosto del 2023 si svolgerà la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù che era stata inizialmente prevista per il 2022, come aveva annunciato papa Francesco il 27 gennaio 2019 a Panama, ma che era stata spostata per via della pandemica. Domani i giovani della diocesi di Pavia si troveranno alle 19 in duomo – coordinati dal Servizio di Pastorale giovanile e da don Davide Rustioni – per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta da mons. Corrado Sanguineti e assistere al lancio della proposta diocesana per Lisbona 2023; a seguire è previsto anche il tradizionale happy hour in vescovado.