Diocesi: Padova, per la Giornata mondiale della gioventù veglia di preghiera in cattedrale con il vescovo Cipolla

Saranno svariate centinaia anche quest’anno i giovani che, lunedì 21 novembre, riempiranno la cattedrale di Padova, per partecipare e vivere insieme la veglia dei giovani, presieduta dal vescovo, mons. Claudio Cipolla, che inizierà alle 20.30.

Giunta alla settima edizione, la veglia si rivolge in particolare ai giovani dai 18 ai 35 anni e ha come titolo “Nascere dall’alto (Gv 3,6)”. Il punto di partenza è, infatti, l’incontro tra Gesù e Nicodemo. Come Nicodemo incontra Gesù nella notte che gli dice: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”; così i giovani sono provocati ad accogliere la novità dell’incontro con Gesù che cambia la vita. Con la veglia dei giovani ci sarà per la prima volta la “professione di fede” di alcuni giovani (una decina tra i 25 e i 30 anni), nell’ambito del “percorso Simbolo”: sarà il loro “sì, io credo” di fronte al vescovo e agli altri giovani. Inoltre, con la veglia si entrerà ufficialmente nel percorso di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, della prossima estate, con l’avvio delle iscrizioni. Tutte le informazioni su www.giovanipadova.it.