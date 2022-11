Diocesi: Acireale, si riunisce a Fiumefreddo la Consulta di Pastorale giovanile in occasione della Gmg

“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): è questo il tema del Messaggio di Papa Francesco ai giovani in occasione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù, che sarà celebrata nelle singole diocesi domenica 20 novembre 2022, Solennità di Cristo Re, e a livello internazionale a Lisbona dal 1° al 6 di agosto 2023. Il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Acireale, guidato da don Orazio Sciacca, ha convocato per domani, domenica 20 novembre, la Consulta diocesana di Pastorale giovanile nella parrocchia “Maria SS. Immacolata” di Fiumefreddo di Sicilia.

L’evento avrà inizio, alle 10, con un momento di formazione e confronto, proseguirà con la presentazione delle varie realtà giovanili presenti nel territorio diocesano e, alle 18, si concluderà con la messa e l’accoglienza della Croce dei Giovani. La Giornata diocesana dei giovani sarà inoltre vissuta in ogni comunità parrocchiale dove i giovani sono invitati ad animare le celebrazioni eucaristiche, creare momenti di aggregazione, condivisione e fraternità anche in vista della prossima Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. “L’occasione ci darà ancora una volta la possibilità di riscoprire le nostre esistenze e fare abitare la nostra vita da Dio – afferma don Sciacca –. Alziamoci e andiamo in fretta per fare esperienza della bellezza e ricchezza dell’incontro vero tra noi giovani che nasce dalla consapevolezza di essere profondamente uniti con Dio. Apriamoci alla relazione autentica con l’altro per avere uno sguardo verso l’alto riconoscendo le nostre paure, fragilità e difficoltà nella logica dell’amore e del dono di sé”.