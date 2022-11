Diocesi: Venezia, domani pellegrinaggio mariano dei giovani con il patriarca Moraglia

Nella serata di domani, domenica 20 novembre, i giovani della diocesi di Venezia parteciperanno, come da tradizione, al pellegrinaggio mariano pregando il rosario, guidati dal patriarca Francesco Moraglia.

L’appuntamento sarà in campo San Maurizio la sera del 20 alle 18.30; da lì prenderà avvio la processione. Quest’anno le reliquie del beato Carlo Acutis, giunte da una settimana in diocesi da Assisi, accompagneranno i giovani nel pellegrinaggio. Alle 19, il pellegrinaggio dei giovani sarà accolto in Basilica della Salute. Qui avverrà dapprima una proiezione multimediale sulla volta interna della cupola maggiore, con una catechesi della professoressa Ester Brunet, poi l’intervento del patriarca e un atto di affidamento dei giovani a Maria. Al pellegrinaggio dei giovani sarà presente il direttore nazionale dell’Ufficio della Pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana, don Michele Falabretti: nei prossimi giorni, infatti, il Patriarcato di Venezia ospiterà un convegno nazionale della Cei per i nuovi direttori diocesani di Pastorale dei giovani.

Domenica 20 novembre le celebrazioni delle messe osserveranno il seguente orario: 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17. Alle 14.30, vi sarà la solenne apertura del pellegrinaggio cittadino con lo svelamento dell’icona. Nella celebrazione delle 10 del mattino vi sarà il pellegrinaggio degli ospedali storici d’Italia che vivranno un particolare affidamento mariano per tutti gli operatori ospedalieri e le persone degenti.