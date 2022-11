Diocesi: Teramo-Atri, domani l’incontro per sposi e fidanzati “Il Conflitto nella coppia, tra sofferenze e risorse”

(foto diocesi Teramo-Atri)

Domenica 20 novembre, alle 16 nei locali della parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata di Colleparco in Teramo, si terrà l’incontro dal titolo “Il Conflitto nella coppia, tra sofferenze e risorse”, organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare e rivolto alle coppie di sposi o fidanzati. Introdurrà l’incontro il vescovo Lorenzo Leuzzi, poi interverrà Fabiola Di Berardino, psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale e familiare, didatta del Centro studi di Roma sede Ipra di Pescara. “Il conflitto nella coppia non ha di per sé una connotazione negativa. Può essere un momento di confronto, di integrazione delle differenze e quindi diventare un motore evolutivo”, si legge nel comunicato dell’Ufficio per la Pastorale familiare, nel quale si sottolinea che “riflettere insieme sulla tematica del conflitto può aiutare a fare emergere nuove possibilità e la sua connotazione di utilità”. È previsto un servizio baby-sitter gratuito da prenotare scrivendo a ufficiofamiglia@teramoatri.it.