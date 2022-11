Diocesi: Bergamo, domani in seminario la messa del vescovo Beschi con i giovani

Domani, domenica 20 novembre, alle 20, nella chiesa ipogea del Seminario vescovile, è in programma la messa presieduta dal vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, in occasione dell’inizio del cammino in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona nell’agosto 2023.

L’occasione è nella Solennità di Cristo Re dell’Universo, data scelta da Papa Francesco per invitare i giovani ad accogliere Cristo come Re della loro vita, come Re venuto a salvare e a consegnare un Regno, una società dal volto umano e fraterno.