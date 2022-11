Cammino sinodale: Mantova, domani assemblea diocesana “Sulle strade e nelle case: tre cantieri per continuare a sognare”

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 20 novembre, dalle 15 alle 17, nella basilica di Santa Barbara a Mantova l’assemblea diocesana di accompagnamento del percorso sinodale sul tema “Sulle strade e nelle case: tre cantieri per continuare a sognare”.

“La fatica dell’uscire di casa e spostarsi in città, proprio la domenica pomeriggio, sarà largamente ricompensata dalla scoperta che anche nell’apparente stanchezza e inerzia ci sono tanti semi di senape che stanno germogliando, tante costruzioni che si stanno elevando oltre le fondamenta, tanti luoghi, persone, famiglie e comunità in cui lo Spirito sta soffiando”, si legge in una nota della diocesi. A partire da alcune testimonianze, il vescovo Marco Busca fornirà “indicazioni concrete, accessibili ad ogni comunità, che guideranno e renderanno unitario il cammino diocesano, pur nella specificità delle scelte e delle priorità di ciascuna unità pastorale”.

L’icona di Betania, secondo i tre cantieri suggeriti dalla Chiesa italiana, scandirà tre tempi con una intonazione biblica, alcune provocazioni dall’esperienza e qualche reazione di indirizzo da parte del vescovo. Il momento liturgico finale si concluderà con un mandato simbolico del vescovo a ciascuna unità pastorale.