Giornata vittime abusi: Pradella (procuratore Piacenza), “come pubblico ministero trovo straordinario il percorso che sta facendo la Chiesa”

“È fondamentale che le persone che vengono a conoscenza di abusi li facciano emergere, anche per evitare che questi reati vengano ripetuti: se avete contatti con persone abusate rivolgetevi alle autorità, è un dovere di tutti i cittadini essere coraggiosi in questi casi. Tutti dobbiamo attrezzarci per aiutare i minori abusati e fare sì che questo non accada mai più”. Così il Procuratore della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella, intervenuta in occasione della seconda Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, al seminario vescovile. L’occasione è stato il convegno dedicato alla presentazione del volume “Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi” a cura di Anna Gianfreda e Chiara Griffini (edito da Rubbettino), con la prefazione del card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.

Il volume raccoglie e arricchisce gli atti del convegno “Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi”, organizzato l’anno scorso, in occasione della prima Giornata di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, svoltasi nel 2021. “Un fenomeno che fortunatamente sta venendo alla luce – osserva la procuratrice Grazia Pradella, tra gli ospiti del seminario –. La legislazione italiana ha norme di tutela avanzata nei confronti dei minori abusati, attraverso l’introduzione del cosiddetto codice rosso e la procedibilità d’ufficio. Negli ultimi sette-otto anni ho avvertito dal punto di vista della pratica giudiziaria una maggiore sensibilizzazione sul tema. Come pubblico ministero trovo straordinario il percorso che sta facendo la Chiesa, perché anche nel mondo civile questo tipo di reati hanno faticato tantissimo ad emergere”.