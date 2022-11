A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia di Riccardo dalla Missione Speranza e Carità di Palermo. Domani, speciale sul Papa ad Asti

Nella puntata di “A Sua Immagine”, in onda oggi alle 16 su Rai Uno, la conduttrice Lorena Bianchetti incontra Riccardo Rossi. Ambientalista impegnato, giornalista e addetto stampa di partiti politici e ora missionario laico a tempo pieno. È la parabola di Riccardo che ha trovato nell’impegno per gli ultimi nella comunità Missione di Speranza e Carità di fratel Biagio Conte a Palermo il nuovo orizzonte di senso della sua vita.

Dopo un’infanzia tormentata, una famiglia che si sfascia, l’abbandono della fede a 13 anni, Riccardo, dopo un lungo percorso ritrova la fede, l’amore e il matrimonio con Barbara. Insieme lasciano tutto, in tempi diversi, i loro precedenti lavori e si dedicano ai poveri vivendo di Provvidenza. Riccardo lavora nella prima accoglienza, nella comunicazione e nei rapporti con le istituzioni, Barbara si occupa del sito web e del magazzino che raccoglie viveri per i 600 ospiti della comunità e le circa 150 famiglie di Palermo in stato di necessità. Continua il viaggio de Le Ragioni della Speranza all’interno del mondo della musica. Nella puntata di oggi mons. Dario Edoardo Viganò incontrerà uno dei maggiori protagonisti della musica leggera italiana: Gigi D’Alessio. Definito il “mattatore della melodia”, ha da poco festeggiato trent’anni di carriera con oltre 26 milioni di dischi venduti nel mondo. Partito dai vicoli di Napoli e arrivato ai palcoscenici internazionali, D’Alessio si racconta a cuore aperto: gli inizi difficili, la fede, le cadute, il riscatto, gli affetti perduti e i valori che contano nella vita.

Nella puntata in onda domani, dalle 10.20, un speciale sulla visita del Papa ad Asti. Le origini paterne di Papa Bergoglio, come è ben noto, infatti sono piemontesi, dove abitava prima di emigrare in Argentina anche la famosa nonna Rosa, ligure, la donna che tanto ha influito sulla formazione spirituale di Papa Francesco. Lorena Bianchetti parlerà del viaggio in Piemonte, delle radici di Bergoglio con Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei media vaticani mentre Paolo Balduzzi, in collegamento da Asti, restituirà l’entusiasmo della gente del posto.