Domenica 23 ottobre, alle 16, nella cattedrale di Lugano, si terrà la celebrazione eucaristica di saluto e ringraziamento per il ministero episcopale del vescovo Valerio Lazzeri. Lo comunica la diocesi svizzera. Per garantire la partecipazione di molti fedeli e presbiteri sarà allestito nel giardino del palazzo vescovile uno spazio con uno schermo e dei posti a sedere per seguire la celebrazione per coloro che non dovessero trovare posto in cattedrale.