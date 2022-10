Ordinariato Militare: domani l’ordinazione di un nuovo diacono

Sarà ordinato diacono, domani mattina, alle 11, dall’Ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, Giuseppe Laganà.

La celebrazione si inserisce nel programma del convegno diocesano dei cappellani militari in corso alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. L’ordinando è nato a Milazzo, il 2 febbraio 1988. Da bambino si trasferisce in Germania insieme alla sua famiglia, rimanendoci fino all’età di circa 13 anni. Tornato in Italia consegue a Milazzo la maturità tecnica di geometra. Nel 2008 inizia il suo percorso di discernimento vocazionale presso l’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Qui professa i voti semplici e nel frattempo, nel 2019, consegue il baccellierato in Teologia all’Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro. Lo stesso anno decide di lasciare la vita religiosa e inizia a lavorare, come tecnico traduttore, presso un’azienda italiana in Germania.

Nel 2020, poi, a Roma intraprende il cammino di formazione presso il Seminario Maggiore dell’Ordinariato Militare e al contempo inizia al Laterano gli studi in Scienze della Pace online, lavorando come insegnante di scuola primaria a Rivoli (To).