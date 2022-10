Solidarietà: Lega Filo d’oro, al via la nuova campagna con sms solidale #spazioaisogni, per sostenere le attività del Centro Diagnostico

Per supportare le attività del Centro Diagnostico di Osimo, che da settembre 2022 ha raddoppiato i posti disponibili permettendo così di ridurre le liste d’attesa per tanti utenti e le loro famiglie, la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus lancia la nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con sms solidale “Spazio ai sogni” (#spazioaisogni), a cui tutti possono contribuire fino al 31 dicembre 2022 con una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514. Il Centro Diagnostico, collocato all’interno del nuovo Centro Nazionale, si legge in un comunicato della Onlus, è una struttura unica in Italia dove l’équipe interdisciplinare psicopedagogica e medica della Lega del Filo d’Oro organizza il percorso educativo-riabilitativo degli utenti, mettendo a disposizione competenze specialistiche per l’indagine diagnostica, la valutazione e per il trattamento precoce di bambini al di sotto dei 4 anni. Nel 2021 la struttura ha trattato 53 utenti, effettuando 20 valutazioni psicodiagnostiche e 33 trattamenti precoci. I fondi raccolti andranno a sostenere i costi del personale altamente specializzato impiegato nel servizio: l’esperienza accumulata nel corso degli anni dalla Lega del Filo d’Oro nella comprensione e nella gestione delle esigenze di cura delle persone con pluridisabilità ha evidenziato, infatti, l’importanza di dotarsi di personale molto qualificato e in continua formazione e soprattutto di un rapporto operatori/utenti numericamente superiore agli standard definiti dalla normativa vigente, ovvero oltre due operatori garantiti per ogni utente. A sostenere la nuova campagna #spazioaisogni, oltre ai testimonial storici Renzo Arbore e Neri Marcorè, anche alcuni celebri nomi del mondo della musica e dell’alta gastronomia come i maestri d’orchestra Leonardo De Amicis, Fabio Frizzi, Pinuccio Pirazzoli e Beppe Vessicchio, affiancati dal cuoco Filippo La Mantia.