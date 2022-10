Anziani: Genova, un convegno con mons. Paglia sui loro diritti e sui doveri della comunità

Si svolgerà il 21 ottobre a Genova, dalle 15.30 alle 18.30 presso il teatro Politeama Genovese, il convegno su “I diritti degli anziani, i doveri della comunità. Riflessioni sulla riforma dell’assistenza sociosanitaria in un Paese che invecchia”. L’evento, organizzato dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Liguria, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio della Liguria, ha l’intento di portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni la tematica della cura e assistenza della persona anziana, con particolare riguardo a chi si trova in condizioni di fragilità.

Durante l’evento, interverrà mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, che ha presieduto la Commissione per la riforma dell’assistenza sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita due anni fa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Mons. Paglia, insieme a Leonardo Palombi, segretario della Commissione per la riforma sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, presenterà la Carta per i diritti degli anziani, in cui sono racchiusi principi e valori per l’assistenza alle persone anziane. Anche le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presenteranno la loro carta valoriale, la neonata Costituzione etica, punto di riferimento per il loro agire quotidiano. A parlarne ci sarà Alessandro Beux, past president della Fno Tsrm e Pstrp, Daniele Rodriguez, professore di Medicina legale all’Università degli studi di Padova e Tiziana Rossetto, presidente della Commissione di albo nazionale dei logopedisti.