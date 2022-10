Diocesi: Piacenza-Bobbio, domani convegno per i 50 anni di fondazione della Caritas

“Povertà oggi. Bisogni emergenti. Sfide future”. Questo il tema del convegno in programma domani in occasione del 50° anniversario di fondazione della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. L’iniziativa, ospitata dalle 18 presso l’ex chiesa di Sant’Agostino a Piacenza, sarà aperta dal saluto del presidente della Caritas diocesana, il vescovo Adriano Cevolotto. Seguiranno interventi di Paolo Rizzi, direttore del Laboratorio di Economia locale di Piacenza e professore di Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Vera Pellegrino, collaboratrice dell’Ufficio studi di Caritas italiana e responsabile dell’Ufficio studi, formazione e promozione di Caritas Trieste, Nicoletta Corvi, assessore alle Politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale del Comune di Piacenza.