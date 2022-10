Energia: Commissione Ue, preparati per affrontare l’inverno. Von der Leyen, “stoccaggio gas in Europa al 92%”. Minor dipendenza dalla Russia

(Strasburgo) “Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa sono al 92%”, mentre la quota del gas reperito via gasdotto dalla Russia “è scesa al 9%”. Lo ha specificato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, illustrando a Strasburgo un pacchetto di provvedimenti per contenere i prezzi energetici, assicurare le forniture di gas per l’inverno e limitare la dipendenza dalla stessa Russia. “Se le tendenze attuali persisteranno fino alla fine dell’anno, avremo ricevuto almeno 65 miliardi di metri cubi di gas da fornitori diversi dalla Russia e avremo risparmiato 50 miliardi di metri cubi di gas”. Due terzi delle forniture russe sono stati tagliati, ha poi spiegato la politica tedesca: “grazie a questo siamo preparati per affrontare l’inverno”. Poi ha affermato: “è necessario domare la volatilità e gli aumenti dei prezzi sul principale mercato del gas, il Ttf” (Title Transfer Facility), perché esso “non riflette più realmente la vera situazione del mercato. Quindi svilupperemo un indice complementare, mentre proponiamo un meccanismo” di tetto “per limitare i prezzi eccessivi del gas”.

Von der Leyen ha poi sostenuto che la Commissione aveva proposto un tetto al prezzo del gas “già a marzo scorso, ma allora gli Stati non era concordi tra loro. Oggi c’è una maggiore comprensione di questa misura”. Inoltre “stiamo adottando un approccio in due fasi. Oggi abbiamo stabilito una serie di principi per il meccanismo di tetto flessibile. Non appena il Consiglio concorderà sui principi, presenteremo le misure dettagliate per renderlo operativo”.