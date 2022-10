Gmg Lisbona: a Fatima 300 delegati da oltre 100 Paesi. Card. Farrell, “sia uno spazio aperto”

Circa 300 delegati provenienti da oltre 100 Paesi e appartenenti a Conferenze episcopali, movimenti e associazioni, si sono riuniti per la prima volta di nuovo in presenza dopo la Gmg di Panama, a causa del fermo dovuto alla pandemia. L’incontro internazionale di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, in corso fino a domani a Fatima (Portogallo), è organizzato dal Comitato organizzatore locale della XXXVII Gmg di Lisbona in collaborazione con l’Ufficio giovani del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. “Entrare in dialogo, al di là dei confini culturali, per costruire una Chiesa sinodale e incontrare nuovamente Cristo”: il card. Kevin Farrell, prefetto del ciato Dicastero, ha aperto con questo invito l’incontro, auspicando che possa essere “un segno di costruzione di legami tra nazioni e culture. Questo è ciò che rappresentano le Giornate mondiali della gioventù fin dall’inizio”. Nel corso della sessione inaugurale – informa il Dicastero vaticano – Farrell ha invitato i partecipanti a sentirsi co-organizzatori della prossima Gmg nel senso di una Chiesa sinodale e non come consumatori di un’offerta. Allo stesso modo, anche la prossima Gmg nelle Chiese particolari – che Papa Francesco ha voluto si celebrasse nella Festa di Cristo Re – potrebbe essere realizzata insieme ai giovani. A questo scopo, il Dicastero ha pubblicato gli “Orientamenti pastorali“, che offrono proprio le linee guida per le celebrazioni nelle Chiese particolari. Il cardinale ha, infine, augurato ai delegati “che la prossima Gmg sia uno spazio aperto, dove i giovani possano incontrare Cristo e trovare in lui la loro vocazione di vita. Che questa Gmg sia per molti di noi e per la società un nuovo inizio”. L’incontro internazionale promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita si svolge in due edizioni: la prima dopo ogni Gmg, a Roma, come chiusura dell’incontro e lancio del successivo; e la seconda, circa un anno prima di ogni Gmg, nel Paese in cui l’evento avrà luogo. La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Lisbona dall’1 al 6 agosto 2023. Dal 24 al 31 luglio 2023, i giovani sono invitati alle “Giornate dell’incontro” nelle arcidiocesi del Portogallo. La Gmg di quest’anno sarà celebrata nelle Chiese particolari nella festa di Cristo Re, il fine settimana del 20 novembre 2022.