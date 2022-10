Giornali Fisc: Reggio Emilia, “La Libertà” compie 70 anni. Domani a Guastalla messa con l’arcivescovo Morandi

Il 19 ottobre 1952 esordiva “La Libertà”, settimanale diocesano di Reggio Emila-Guastalla fondato da mons. Wilson Pignagnoli. Per festeggiare i primi 70 anni di vita, domani, presso il santuario della Beata Vergine della Porta, a Guastalla, l’arcivescovo Giacomo Morandi presiederà una messa alla quale sono stati invitati a partecipare anche i lettori del giornale. “Abbiamo pensato a un programma semplice”, hanno spiegato dalla redazione del settimanale diocesano: “Niente convegni, per lo meno in questa occasione, perché crediamo che in un momento storico pieno di allarmi e di eccessi comunicativi il miglior discernimento – sia come giornalisti, sia come utenti dell’informazione – possa piuttosto venirci dall’ascolto della Parola di Dio e del magistero del pastore che ci è stato donato”.