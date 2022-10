Diocesi: Casale Monferrato, al via domani il ciclo di catechesi “Ti amo così” con suor Katia Roncalli

Prenderà il via domani, mercoledì 19 ottobre, a Casale Monferrato, il percorso “Ti amo così – Catechesi per svegliare amore vero nelle relazioni e nella vita”. Si tratta di un cammino di primo annuncio e di catechesi kerigmatica – viene spiegato in una nota – per crescere nelle relazioni e nell’affettività. Tutti gli incontri, guidati da suor Katia Roncalli, saranno ospitati nella cattedrale di Sant’Evasio, con inizio alle 21. Previsti 7 incontri con cadenza mensile: “Dalla solitudine alla relazione” (9 ottobre), “Dalla schiavitù alla libertà” (16 novembre), “Dall’innamoramento all’amore” (14 dicembre), “Dall’eros al dono” (18 gennaio 2023), “Dalla morte alla vita” (8 febbraio), “Dalla ferita al perdono” (21 marzo) e “Dall’indifferenza alla carità” (10 maggio).