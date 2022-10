Chiesa latinoamericana e Cop 27: domani congresso promosso da numerose realtà continentali. Previsto intervento del card. Czerny

“Dialogo aperto per la cura della Casa comune: governi, scienza, organizzazioni della società civile e Chiesa. America Latina e Caraibi verso la COP 27 e il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili”. È il titolo dell’incontro, che si terrà, sia in presenza che in modalità virtuale, nell’auditorium del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), a Bogota, domani, 19 ottobre, dalle 8.30 alle 11.30 (orario Colombia). L’iniziativa è di numerosi soggetti: Segretariato nazionale della Pastorale sociale – Caritas colombiana, il Movimento Laudato Si’ integrato nel Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, la Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), la rete Iglesias y Minería, il Servizio cristiano internazionale in solidarietà con i popoli dell’America Latina (Sicsal) “Oscar Arnulfo Romero”, l’Alleanza globale «ConVida 20» e la Confederazione latinoamericana dei religiosi (Clar).

Si tratta, scrivono i promotori, di “un dialogo urgente tra Chiese, società civile e governi in vista della COP27, che si terrà dal 6 al 18 novembre in Egitto”.

Prevista la presenza di molte personalità: il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale; mons. Jorge Lozano, Segretario generale del Celam; suor Daniela Cannavina, segretaria generale della Clar; i vescovi Jorge Izaguirre e Juan Carlos Barreto, referenti della pastorale sociale rispettivamente della Chiesa peruviana e colombiana; la ministra dell’Ambiente della Colombia Susana Muhamad e la viceministra al Dialogo sociale Lilia Solano; Teresa Subieta, ambasciatrice della Bolivia in Vaticano; Pablo Canziani, premio Nobel per la Pace 2007; Mauricio López (Ceama); fray Eduardo Angosta (Movimento Laudato Si’), Joao Gutemberg (Repam), mons. Raúl Vera (Sicsal). Iscrizioni per partecipazione in virtuale: https://bit.ly/3y6DufT