Somalia: Unicef, “un bambino al minuto viene ricoverato per malnutrizione acuta grave”

“Attualmente in Somalia, ogni singolo minuto di ogni singolo giorno, un bambino viene ricoverato in una struttura sanitaria per il trattamento della malnutrizione acuta grave. Gli ultimi dati indicano 44.000 bambini ricoverati per malnutrizione acuta grave ad agosto. Si tratta di un bambino al minuto. Un bambino la cui madre ha camminato per giorni per farsi aiutare. Un bambino il cui corpo sta lottando per sopravvivere. Un bambino la cui vita è in bilico”. Lo dichiara il portavoce dell’Unicef, James Elder, alla conferenza stampa di oggi al Palazzo delle Nazioni di Ginevra. “I bambini gravemente malnutriti hanno probabilità fino a 11 volte maggiori di morire di diarrea e morbillo rispetto ai bambini ben nutriti. Con tassi del genere, la Somalia è sull’orlo di una tragedia che non si vedeva da decenni – osserva -. E, naturalmente, i bambini che si trovano dietro a questa sconcertante e spaventosa statistica sono quelli che riescono a raggiungere un centro di cura. In un Paese in cui l’accesso ai più vulnerabili è continuamente ostacolato dal terrorismo e dalle minacce agli operatori umanitari, temiamo che molte altre migliaia di bambini non raggiungano il sostegno di cui hanno bisogno”.

In risposta l’Unicef sta inviando team mobili per “trovare e curare” i bambini colpiti da malnutrizione, cercando così di raggiungere i bambini in luoghi difficilmente accessibili; ha curato più di 300.000 bambini per malnutrizione acuta grave; con il trasporto di acqua d’emergenza ha raggiunto 500.000 persone solo negli ultimi tre mesi. “Ma i problemi di finanziamento rimangono. Sebbene negli ultimi mesi siano arrivati fondi consistenti – grazie a Usaid, al governo britannico e alla Commissione europea -, i finanziamenti a lungo termine fanno parte del cambiamento cruciale necessario per evitare che la carestia si ripeta ancora e ancora”.