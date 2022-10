Diocesi: Gaeta, i passionisti in preghiera per la pace. Cinque giorni di liturgie

In occasione della festa di San Paolo della Croce, da domani, 19 ottobre, fino a domenica prossima, 23 ottobre, i passionisti di Itri, pregheranno per la pace insieme ai fedeli, alle religiose e alla comunità ecclesiale locale: lo rende noto padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta nel cui territorio insiste il convento dei passionisti. “Per dodici ore giornaliere per cinque giorni e 60 ore complessive, in chiesa e a distanza pregheremo per la pace, ad iniziare dalle 7 del mattino fino alle 19, con il rosario e la messa nella festa liturgica del fondatore, leggendo le ultime raccomandazioni che il santo lasciò in punto di morte, il 18 ottobre 1775, alla famiglia passionista”. Per l’occasione, una particolare preghiera sarà quotidianamente rivolta a San Paolo della Croce, “missionario della pace in tutti i borghi d’Italia”, toccati dalla sua predicazione nel secolo XVIII. I cinque giorni per la pace si concluderanno, domenica 23 ottobre con la processione della statua del santo per le principali vie di Itri, dove i passionisti sono presenti dal 1943.